टस्क का भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर देंगे अर्थव्यवस्था और रक्षा साझेदारी को नया आयाम

इस यात्रा का मुख्य जोर आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा। टस्क भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और अंतरिक्ष क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे। इसके साथ ही वह दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाले बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करने पर भी बातचीत होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर टस्क का यह दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले वह 2010 में भारत आए थे। ऐसे में लगता है कि दोनों देश एक साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं।