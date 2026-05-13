सीमा सुरक्षा पर भारत का दोहरा वार: बांग्लादेश पर दबाव, बंगाल में BSF को मिली जमीन देश May 13, 2026

भारत अवैध प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसने बांग्लादेश से नागरिकता जांच में तेजी लाने को कहा है, ताकि जिन लोगों को अवैध प्रवासी के तौर पर पहचाना गया है, उन्हें बिना किसी दिक्कत के वापस भेजा जा सके। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस काम में ढाका का सहयोग बेहद जरूरी है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।