सीमा सुरक्षा पर भारत का दोहरा वार: बांग्लादेश पर दबाव, बंगाल में BSF को मिली जमीन
भारत अवैध प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसने बांग्लादेश से नागरिकता जांच में तेजी लाने को कहा है, ताकि जिन लोगों को अवैध प्रवासी के तौर पर पहचाना गया है, उन्हें बिना किसी दिक्कत के वापस भेजा जा सके। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस काम में ढाका का सहयोग बेहद जरूरी है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
पश्चिम बंगाल ने BSF के लिए जमीन को मंजूरी दी
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपना पहला बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया है कि वह सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन देगी। इससे BSF बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगा पाएगी। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि यह काम 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। इस कदम से यह साफ हो गया है कि अवैध प्रवासन को रोकना और सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार की अभी सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है।