LPG सब्सिडी पर संकट, 16 अगस्त तक e-KYC न करने पर चुकाने होंगे व्यावसायिक दाम

अगर आप तय समय पर e-KYC नहीं करवाते, तो आपको घरेलू कीमत के बजाय सिलेंडर के लिए व्यावसायिक दाम चुकाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हो सकती है। आप अपनी LPG) कंपनी के ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर या सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी e-KYC आसानी से करवा सकते हैं। इसलिए इसे अंतिम समय के लिए टालें नहीं।