पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला, सड़क पर गिरे

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। बीते दिन TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाया गया था। अब TMC के ही सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि उन पर हुगली में हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, कल्याण चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तभी उन्हें प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और काले झंडे दिखाए। उनके साथ मारपीट भी की गई।

घटनाक्रम थाने में ज्ञापन देने जा रहे थे कल्याण दरअसल, कल्याण TMC ने गिरफ्तार नेताओं की रिहाई के लिए चंडीतला थाने में ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने TMC समर्थकों के खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक, कल्याण के सिर में चोट आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने सिर पर भीगा हुआ रूमाल रख रखा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया।

ट्विटर पोस्ट घटना का वीडियो आया सामने Hooghly, West Bengal: TMC MP Kalyan Banerjee was reportedly attacked in Hooghly while going to submit a deputation at Chanditala Police Station. He was surrounded by protesters who showed black flags, raised slogans, and allegedly assaulted him during the incident pic.twitter.com/oYRP0YCr5d — IANS (@ians_india) May 31, 2026

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बयान कल्याण बोले- भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिर पर मारा हमले के बाद कल्याण ने कहा, "मैं अकेला आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। भाजपा सदस्यों ने गाली-गलौज की और मेरे सिर पर एक ड्यूस बॉल से मारा। मेरे सिर से खून बह रहा है। अब लोग तय करेंगे कि यह सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।" घटना के बाद कल्याण धरने पर बैठ गए। उन्होंने कुछ देर तक लोगों को संबोधित किया।

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अभिषेक पर हमला कल अभिषेक बनर्जी पर हुआ था हमला ये घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है, जब कल TMC सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। वे दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में कथित तौर पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए TMC कार्यकर्ता संजू कर्माकर के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। अभिषेक पर अंडे फेंके गए और उनकी शर्ट भी फट गई थी।