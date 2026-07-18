TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है

अभिषेक बनर्जी के 'अवैध रूप से बने' सांसद कार्यालय पर चला बुलडोजर

लेखन आबिद खान 02:04 pm Jul 18, 202602:04 pm

क्या है खबर?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दक्षिण 24 परगना जिले के अमताला-बारुईपुर रोड पर स्थित उनके सांसद कार्यालय को प्रशासन ने ढहा दिया है। आरोप है कि इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। बताया जा रहा है कि इस संबंध में अभिषेक को नोटिस जारी हुआ था, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये कार्रवाई हुई है।