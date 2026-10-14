बिलबोर्ड विवाद: अभिषेक बनर्जी पुलिस स्टेशन पहुंचे, TMC ने भाजपा को घेरा
बुधवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी एक बिलबोर्ड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस स्टेशन पहुंचे। यह मामला तब गरमाया जब अगस्त में शहर के नगर निगम ने TMC का एक बैनर हटाते समय अपने कर्मचारियों के साथ हुई बदसलूकी की बात कही।
इस मामले में 3 FIR दर्ज की गईं, जिनमें आरोप है कि बैनर हटाते वक्त बनर्जी के समर्थकों ने पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों के काम में रुकावट डाली।
कुणाल घोष बोले- भाजपा ने सोच-समझकर भेजा है नोटिस
बैनर्जी को उनके घर पर नोटिस मिलने के बाद बुलाया गया था, लेकिन उनकी पार्टी इस कार्रवाई के पीछे के सरकारी दावे को नहीं मान रही है। TMC विधायक कुणाल घोष ने इस समय को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा, 'भाजपा इतनी नीचे गिर गई है कि महालया के बाद भी नोटिस भेजा गया है, जबकि दुर्गा पूजा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं।'
उधर, कालीघाट स्थित उनके घर पर नोटिस दिए जाने के बाद बनर्जी कोलकाता पुलिस के सामने हाजिर हुए।