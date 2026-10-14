बिलबोर्ड विवाद: अभिषेक बनर्जी पुलिस स्टेशन पहुंचे, TMC ने भाजपा को घेरा

बैनर्जी को उनके घर पर नोटिस मिलने के बाद बुलाया गया था, लेकिन उनकी पार्टी इस कार्रवाई के पीछे के सरकारी दावे को नहीं मान रही है। TMC विधायक कुणाल घोष ने इस समय को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा, 'भाजपा इतनी नीचे गिर गई है कि महालया के बाद भी नोटिस भेजा गया है, जबकि दुर्गा पूजा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं।'

उधर, कालीघाट स्थित उनके घर पर नोटिस दिए जाने के बाद बनर्जी कोलकाता पुलिस के सामने हाजिर हुए।