पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल, TMC नेता को किया गया गिरफ्तार

माइती की गिरफ्तारी कोई अकेला मामला नहीं है। मई 2026 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से बनर्जी के कई वफादार नेताओं पर ऐसे ही आरोप लगे हैं। समर्थकों का कहना है कि इन गिरफ्तारियों का मुख्य निशाना वे लोग हैं जो बनर्जी के साथ डटे हुए हैं, जबकि पार्टी छोड़कर जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही। ममता बनर्जी के वफादारों ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही हैं, जिससे पश्चिम बंगाल में निष्पक्षता और राजनीतिक दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।