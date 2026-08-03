दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में छत ढहने से दंपती की मौत, बच्चा बाल-बाल बचा

रविवार देर रात दिल्ली के नई उस्मानपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक किराए के घर की छत ढह गई। इस हादसे में टिंकू (32) और उनकी पत्नी उर्मिला (30) मलबे में दब गए। हालांकि, उनका बच्चा भी घर में ही था, जो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।