भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता ने खोला 70 साल पुराने गणित का रहस्य, टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया सूची में शामिल
भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता ने जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम को सुलझाकर दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। यह गणित की एक ऐसी पहेली थी जिसने लगभग 70 सालों से बड़े-बड़े विशेषज्ञों को उलझा रखा था। उनका यह शानदार काम 2014 में सामने आया था। इस उपलब्धि ने सिर्फ गणित की दुनिया को ही नहीं चौंकाया, बल्कि अब उन्हें टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित 'टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया 2026' सूची में भी शामिल कर लिया गया है।
गणितज्ञ गुप्ता का खास उदाहरण और मिले बड़े सम्मान
गुप्ता ने अपने समाधान में एक बेहद अनोखा उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि यदि एक अतिरिक्त आयाम (डाइमेंशन) जोड़ा जाए, तो दो अलग-अलग आकृतियां भी एक जैसी दिख सकती हैं। उनके इस विचार ने अलजेब्रिक जियोमेट्री से जुड़ी कई पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से बदल दिया। इस शानदार कामयाबी के साथ-साथ, उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और इंफोसिस पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान भी मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्हें 2025 में एमि नोएथर लेक्चर देने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान से अपनी यात्रा शुरू करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह वाकई एक बड़ी उपलब्धि है!