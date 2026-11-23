गुप्ता ने अपने समाधान में एक बेहद अनोखा उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि यदि एक अतिरिक्त आयाम (डाइमेंशन) जोड़ा जाए, तो दो अलग-अलग आकृतियां भी एक जैसी दिख सकती हैं। उनके इस विचार ने अलजेब्रिक जियोमेट्री से जुड़ी कई पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से बदल दिया। इस शानदार कामयाबी के साथ-साथ, उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और इंफोसिस पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान भी मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्हें 2025 में एमि नोएथर लेक्चर देने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान से अपनी यात्रा शुरू करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह वाकई एक बड़ी उपलब्धि है!