बाघिन का 100 किलोमीटर का हैरतअंगेज सफर: बुक्सा से असम पहुंची, यूं हुई सुरक्षित पकड़

BT1 नाम की एक बाघिन ने पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व से असम तक 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा सफर तय किया। इस हफ्ते उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया है।

पिछले महीने उसे जंगल में छोड़ा गया था, लेकिन जब वह कोकराझार जिले के गांवों की ओर बढ़ने लगी, तो वन विभाग की टीमों ने बिना देर किए कदम उठाया।