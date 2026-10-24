टाइगर श्रॉफ हमला: समाचार देखकर हैंडलर ने हमलावरों को सचेत किया, कहा- तुम्हारे चेहरे दिखे, भागो
क्या है खबर?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले हमलावरों को उनके हैंडलर से पुलिस की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। कथित तौर पर ये हैंडलर समाचार चैनलों से मिली जानकारी के आधार पर हमलावरों को सचेत कर रहा था। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच में पाया कि हमलावर कथित तौर पर फोन कॉल और मैसेज के जरिए अपने हैंडलर के संपर्क में थे और उससे निर्देश और जानकारी ले रहे थे।
रिपोर्ट
हैंडलर ने कहा- तुम्हारे चेहरे कैमरे में दिख गए, निकलो
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में हमलावरों के चेहरे दिख रहे थे।
इसके बाद हैंडलर ने आरोपी रेहान को मैसेज भेज कहा, "तुम्हारे चेहरे दिख गए हैं, वहां से निकल जाओ।"
एक सूत्र ने कहा, "उन्हें हैंडलर द्वारा जानकारी दी जा रही थी कि पुलिस उनकी पहचान करने में कितनी आगे बढ़ चुकी है। संदेह है कि हैंडलर समाचार चैनल देख रहा था और नई जानकारी मिलने पर रेहान को सतर्क कर देता था।"
हैंडलर
हैंडलर कौन था? जांच में जुटी पुलिस
पुलिस को अभी तक यह पता नहीं है कि ये हैंडलर कौन था। शक है कि यह काम या तो अमेरिका के अनिल पंडित ने किया था या फिर अंकित खटक और समीर खत्री ने।
पुलिस के मुताबिक, अंकित और समीर हमलावरों और अनिल पंडित के बीच संपर्क का काम करते थे।
दोनों को हाल ही में हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ऐप
इंटरनेट के जरिए कॉल कर रहे थे हमलावर
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी और हैंडलर्स इंटरनेट के जरिए वॉयस कॉल पर बात कर रहे थे। ऐसी कॉल सामान्य मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होतीं, इसलिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है।
रिपोर्ट में एक सूत्र ने कहा, "यह ऐसा ऐप था, जो वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) का उपयोग करता था, लेकिन हम इसका पता नहीं लगा सके।"
आमतौर पर हमलावर ऐसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर बिना मोबाइल नंबर के अकाउंट बनाया जा सकता है।
वजह
दावा- सलमान खान को असली टाइगर कहने पर हुआ हमला
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी फूल सिंह ने पुलिस को बताया कि मुख्य आरोपी अनिल पंडित ने उसे टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने की वजह बताई थी।
फूल सिंह के मुताबिक, 2022 में फिल्म 'हीरोपंती 2' के प्रमोशन के दौरान टाइगर ने सलमान खान की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि असली टाइगर सलमान हैं।
आरोपी ने दावा किया कि इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग टाइगर से नाराज था।
हमला
जुहू में टाइगर पर हुआ था हमला
18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर पर हमला हुआ था। 3 हमलावरों ने टाइगर की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए।
हमले में टाइगर बाल-बाल बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गया।
पुलिस ने अगली सुबह 3 आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। वे ट्रेन से जयपुर जा रहे थे।
उनकी बाइक भी अंधेरी में लावारिस हालत में बरामद की गई।