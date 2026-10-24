टाइगर श्रॉफ हमला: समाचार देखकर हैंडलर ने हमलावरों को सचेत किया, कहा- तुम्हारे चेहरे दिखे, भागो

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में हमलावरों के चेहरे दिख रहे थे।

इसके बाद हैंडलर ने आरोपी रेहान को मैसेज भेज कहा, "तुम्हारे चेहरे दिख गए हैं, वहां से निकल जाओ।"

एक सूत्र ने कहा, "उन्हें हैंडलर द्वारा जानकारी दी जा रही थी कि पुलिस उनकी पहचान करने में कितनी आगे बढ़ चुकी है। संदेह है कि हैंडलर समाचार चैनल देख रहा था और नई जानकारी मिलने पर रेहान को सतर्क कर देता था।"