टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा

सलमान-शाहरुख तो थे सिर्फ मोहरा, टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में कौन था आरोपियों का असली निशाना?

लेखन नेहा शर्मा 01:04 pm Oct 22, 202601:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपने बयान बदल दिए हैं और अब जांच से संकेत मिला है कि टाइगर श्रॉफ ही उनका असली निशाना थे, ना कि सलमान खान। पुलिस उन जगहों की पड़ताल कर रही है, जहां आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी, जिनमें अभिनेता का घर, जिम और फुटबॉल ग्राउंड शामिल हैं।