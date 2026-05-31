डोनाल्ड ट्रंप की बेटी पहुंची जैसलमेर, सीक्रेट सर्विस के साथ कर रही शाही सैर

सैम रोड होटल में रुकना और दर्शनीय स्थल की योजना

यह जोडा सैम रोड पर एक होटल में रुका हुआ है, जहां उनके आराम और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनकी योजना जैसलमेर के मशहूर स्थलों को देखने की है, जैसे सोनार किला, पटवों की हवेली और गाड़िसर झील। सोमवार को दिल्ली लौटने से पहले वे इन प्रसिद्ध जगहों का दौरा करेंगे।