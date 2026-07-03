नोएडा: खड़े ट्रक से भिड़ा ऑटो, महिला की मौत और 5 घायल

ट्रक ड्राइवर हिरासत में

पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, यह परिवार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बस से नोएडा पहुंचा था। यहां से वे सेक्टर 62 से बरौला की ओर ऑटो में जा रहे थे। इस हादसे में 45 साल की यास्मीन की मौत हो गई। घायलों में यास्मीन की 23 वर्षीय बहन रानवी, 32 वर्षीय डेरायाज और 25 वर्षीय नजेरा जैसे रिश्तेदार शामिल हैं। इसके अलावा, नजेरा का 6 महीने का पोता और 20 साल का ऑटो ड्राइवर मनोज भी घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत मिलने के बाद ही इस मामले में FIR दर्ज की जाएगी।