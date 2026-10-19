असम में दुर्गा पूजा की खुशियां मातम में बदलीं, दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत

असम के दारंग जिले में आधी रात के करीब हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी।

ये युवक मंगलदाई में दुर्गा पूजा का जश्न मनाकर खड़ूपेटिया स्थित अपने घर लौट रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 (NH-15) पर रात करीब 12 बजे यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।