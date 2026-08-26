गुजरात: सूरत में बुर्के में आई महिलाएं चुरा ले गई लाखों रुपये के जेवर, अब CCTV खंगाल रही पुलिस

गुजरात के सूरत जिले में सोमवार को बुर्के में 3 महिलाएं न्यू एके ज्वेलर्स में घुसकर ग्राहकों की तरह पेश आईं और दुकान से 7-8 लाख रुपये का सोने का आभूषण चुरा ले गईं। उन्होंने दुकान के मालिक का ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग गहने दिखाने को कहा। इसी बीच एक महिला ने दराज से सोने का एक जेवर उठाया और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। किसी को शक होने से पहले ही वे वहां से निकल गईं।