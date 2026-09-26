लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, दिल्ली के 3 लोगों की मौत

पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब कार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और दौकी के पास पलट गई। तेज रफ्तार के कारण 3 यात्री कार से बाहर निकलकर गिर गए। कार चला रहे यशवंत (33) और आगे की सीट पर बैठे चंद्रकांत (35) भी घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने मृतकों और घायलों के परिजनों को इस हादसे की जानकारी दे दी है।