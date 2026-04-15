TCS नासिक मामला: 3 और पीड़िताओं ने तोड़ी चुप्पी, यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के आरोप 14 तक पहुंचे

पुलिस का ध्यान मुख्य आरोपी अत्तार और खान पर है

पुलिस मुख्य रूप से दो आरोपियों तौसिफ अत्तार और निदा खान पर ध्यान दे रही है। आरोप है कि अत्तार ने पीड़ितों को झूठी शादी का झांसा देकर फंसाया था, जबकि निदा खान अभी तक फरार है।

अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टाटा समूह का कहना है कि वे किसी भी तरह के गलत आचरण को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करते और जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आश्वासन दिया है कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।