TCS नासिक मामला: 3 और पीड़िताओं ने तोड़ी चुप्पी, यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के आरोप 14 तक पहुंचे
महाराष्ट्र के नासिक में TCS कंपनी में उत्पीड़न का मामला अब बढ़ता जा रहा है। 3 और पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का मन बना लिया है, जिससे शिकायतों की कुल संख्या अब 12 से 14 के करीब पहुंच गई है। पहले ये लोग डर के कारण सामने आने से झिझक रहे थे, लेकिन पुलिस की काउंसलिंग और सुरक्षा के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी बात कहने का फैसला किया। इन नई शिकायतों से कंपनी के नासिक कार्यालय में यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को और बल मिला है।
पुलिस का ध्यान मुख्य आरोपी अत्तार और खान पर है
पुलिस मुख्य रूप से दो आरोपियों तौसिफ अत्तार और निदा खान पर ध्यान दे रही है। आरोप है कि अत्तार ने पीड़ितों को झूठी शादी का झांसा देकर फंसाया था, जबकि निदा खान अभी तक फरार है।
अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टाटा समूह का कहना है कि वे किसी भी तरह के गलत आचरण को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करते और जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं।
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आश्वासन दिया है कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।