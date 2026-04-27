पुणे: जहरीली गैस से 3 सफाईकर्मीयों की मौत, क्या अभी भी जारी है अनदेखी?

52 सफाई कर्मियों के परिवारों को अब तक नहीं मिला मुआवजा

इन त्रासदियों के बाद भी, कई परिवारों को वो सहारा नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। अब तक 52 परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पुणे की ताजा घटना की पुलिस अब जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। इन जरूरी कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा उपकरण, सही ट्रेनिंग और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसे हालात में बेसहारा और असुरक्षित न छोड़ दिया जाए।