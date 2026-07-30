गाजियाबाद: कांवड़ यात्रा पर मौत का तांडव, ट्रक ने ली परिवार के 3 सदस्यों की जान

पुलिस के मुताबिक, ट्रक गलत दिशा में जा रहा था और ट्रक पर लदी भारी मशीनरी इन कांवड़ यात्रियों से टकरा गई। मृतकों में महिलाएं और एक छोटी बच्ची भी शामिल थीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मौके से ही ट्रक के ड्राइवर और सह-ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है और जांच के लिए ट्रक को जब्त कर लिया है।