कीर्ति कुल्हारी के साथ साइबर ठगी

कीर्ति कुल्हारी साइबर ठगी की शिकार, चंद मिनटों में खाते से उड़े 2 लाख

लेखन नेहा शर्मा 11:32 am Jul 30, 202611:32 am

क्या है खबर?

देशभर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सितारे भी इसका शिकार बन रहे हैं। अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी के साथ एक बड़ा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है। साइबर अपराधियों ने उनकी क्रेडिट कार्ड जानकारियों का इस्तेमाल कर विदेश में 2.44 लाख के अनधिकृत लेन-देन कर दिए। अचानक पैसे कटने की जानकारी मिलते ही अभिनेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।