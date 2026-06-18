मणिपुर में जातीय संघर्ष और गहराया, गोली लगने से घायल कुकी युवकों को लेकर बवाल
देश
इम्फाल के मुख्य अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हाल ही में लैलन वाईफाई गांव के पास हुए एक झगड़े में गोली लगने से 3 कुकी युवक अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। लोगों ने उन पर उग्रवादी होने का आरोप लगाया और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिससे पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा।
6 नागा लोगों की मौत के बाद भड़का विरोध
यह गोलीबारी 6 नागा लोगों के अपहरण और हत्या से जुड़ी हुई है, जिनके शव कुछ दिन पहले मिले थे। इस दुखद घटना ने इम्फाल के रिम्स में फिर से विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और स्थानीय समुदायों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया। एक तरफ, कुकी समूह लोगों से जातीय हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह का कहना है कि शांति के लिए सभी सशस्त्र समूहों को निरस्त्र करना बेहद ज़रूरी है।