अदा शर्मा चलीं मराठी सिनेमा की ओर, फिल्म 'गजरा' से जारी हुई पहली झलक

पोस्टर

सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी फिल्म 'गजरा'

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 'गजरा' से अदा की पहली झलक जारी की है। पोस्टर में अभिनेत्री को दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है। उनके सिर पर सफेद फूलों वाला गजरा है। चेहरे और गजरे पर खून की छीटे मौजूद हैं, जिससे फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक गंभीर, परेशान करने वाली और मार्मिक प्रतीत होती है। यह 2027 में सिनेमाघरों का रुख करेगी। अदा को आखिरी बार मनोज बाजपेयी की हालिया रिलीज फिल्म 'गर्वनर' में देखा गया है।