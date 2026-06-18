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अदा शर्मा चलीं मराठी सिनेमा की ओर, फिल्म 'गजरा' से जारी हुई पहली झलक
अदा शर्मा की पहली मराठी फिल्म का ऐलान

अदा शर्मा चलीं मराठी सिनेमा की ओर, फिल्म 'गजरा' से जारी हुई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह
Jun 18, 2026
11:09 am
क्या है खबर?

अभिनेत्री अदा शर्मा बॉलीवुड फिल्में करने के बाद, मराठी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। उनकी पहली फिल्म 'गजरा' का ऐलान कर दिया गया है। साथ में फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी श्रेयस जाधव ने उठाई है, जिन्हें मराठी फिल्मों 'बस स्टॉप' और 'फकाट' के लिए बताैर निर्देशक जाना जाता है। अमोल बोरकर द्वारा निर्मित इस फिल्म में अदा को मुख्य भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा।

पोस्टर

सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी फिल्म 'गजरा'

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 'गजरा' से अदा की पहली झलक जारी की है। पोस्टर में अभिनेत्री को दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है। उनके सिर पर सफेद फूलों वाला गजरा है। चेहरे और गजरे पर खून की छीटे मौजूद हैं, जिससे फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक गंभीर, परेशान करने वाली और मार्मिक प्रतीत होती है। यह 2027 में सिनेमाघरों का रुख करेगी। अदा को आखिरी बार मनोज बाजपेयी की हालिया रिलीज फिल्म 'गर्वनर' में देखा गया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

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