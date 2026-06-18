अफगानिस्तान को मिली करारी शिकस्त (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की वनडे मैचों में ये हैं सबसे बड़ी हार

लेखन अंकित पसबोला 11:30 am Jun 18, 202611:30 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 170 रन से हार मिली। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए मैच में जीत के लिए मिले 403 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम 232 रन पर सिमट गई। यह रनों के लिहाज से अफगान टीम की दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस बीच अफगानिस्तान की वनडे मैचों में सबसे बड़ी हार पर एक नजर डालते हैं।