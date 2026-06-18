बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी उतारेगा पाकिस्तान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी उतारेगा पाकिस्तान, 1971 की हार के बाद पहली बार तैनाती

लेखन गजेंद्र 10:45 am Jun 18, 202610:45 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वर्ष 1971 की करारी हार के बाद वह बंगाल की खाड़ी में नई हैंगोर पनडुब्बी तैनात करने जा रहा है। बेयर्ड मैरीटाइम ने पाकिस्तान नौसेना के कमोडोर उमर फारूक के हवाले से बताया कि हाल ही में प्राप्त डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी PNS हैंगोर को खाड़ी में तैनात करने की योजना है। फारूक ने बताया कि हैंगोर और उसकी 7 इकाईयों को शामिल करने से पाकिस्तान खाड़ी में अपनी उपस्थिति बनाएगा।