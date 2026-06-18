GTA V खिलाड़ियों के लिए रॉकस्टार का नया अपडेट

GTA V खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, PS5 और एक्सबॉक्स पर मिलेगा मुफ्त अपग्रेड

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:11 am Jun 18, 202611:11 am

क्या है खबर?

वीडियो गेम कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V (GTA V) खिलाड़ियों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। कंपनी ने 18 जून से PS4 और डिजिटल एक्सबॉक्स वन वर्जन के खिलाड़ियों को PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज X/S वर्जन में मुफ्त अपग्रेड देने की घोषणा की है। हालांकि, फैंस अभी भी GTA VI से जुड़ी नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद मुफ्त अपग्रेड की खबर ने पुराने खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह पैदा किया है।