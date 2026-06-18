हिमाचल प्रदेश के चंबा में बोलेरो खाई में गिरी

हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी बोलेरो, एक गांव के 7 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 11:10 am Jun 18, 202611:10 am

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। हादसा तड़के 2:30 बजे चंबा-मसरूंड मार्ग पर छतरूंड के समीप हुआ। हादसे में बोलेरो सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सभी महल गांव के बताए जा रहे हैं। घटना की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है।