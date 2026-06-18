हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी बोलेरो, एक गांव के 7 लोगों की मौत
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। हादसा तड़के 2:30 बजे चंबा-मसरूंड मार्ग पर छतरूंड के समीप हुआ। हादसे में बोलेरो सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सभी महल गांव के बताए जा रहे हैं। घटना की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है।
हादसा
मुंडन संस्कार से लौट रहे थे लोग, मृतकों में 3 सगे भाई
पुलिस ने बताया कि बोलेरो (HP01C2581) महल गांव के लोग काकड़ोथा गांव में एक मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे, जहां से गुरुवार तड़के लौट रहे थे। तभी छतरूंड के पास बोलेरो अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे की खबर लगते ही पुलिस औऱ बचाव दल के कर्मी पहुंच गए और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि, किसी को बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में 3 सगे भाई हैं।
जांच
क्रैश बैरियर होता तो बच जाती जान, कल भी हुआ था हादसा
स्थानीय लोगों का कहना है कि चंबा की घुमावदार तीखी रोड पर कोई क्रैश बैरियर नहीं है। जिस जगह हादसा हुआ, वह भी ऐसा ही है। अगर बैरियर होता तो हादसा नहीं होता। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी शवों को खाई से निकाल लिया गया है। उनकी पहचान की जा रही है। एक दिन पहले चंबा में बनीखेत के समीप छतरी मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 दोस्तों की मौत हुई थी।