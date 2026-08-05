हिमाचल में 2 सड़क हादसों में 3 की दर्दनाक मौत, एक गंभीर

सिरमौर जिले में डिगरी सरजेत के पास 3 लोग एक कार में जा रहे थे। अचानक उनकी कार सड़क से नीचे उतर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन टैपेंदर सिंह और बलवंत सिंह की जान नहीं बच सकी। प्रभा देवी को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

कांगड़ा जिले में राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार की कार मुहीन-गार्ली लिंक रोड के किनारे मिली। उनके परिवार ने उन्हें लापता होने की सूचना पहले ही दे दी थी। मौके पर ही उनकी मौत की पुष्टि हो गई।