भगदड़ के बाद जाएगा प्रशासन, कोलकाता के 3 दुर्गा पूजा पंडालों को फायर सेफ्टी नोटिस

भगदड़ के बाद जाएगा प्रशासन, कोलकाता के 3 दुर्गा पूजा पंडालों को फायर सेफ्टी नोटिस
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कोलकाता की 3 बड़ी दुर्गा पूजा कमेटियों- चेतला अग्रानी, बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन और त्रिधारा सम्मिलानी को फायर सेफ्टी के नोटिस भेजे गए हैं।
यह तब हुआ है जब अधिकारियों ने हाल ही में हुई जांच के दौरान उनकी फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं में कमियां पाइं। यह घटना एक ऐसे समय पर सामने आई है, जब कुछ ही दिन पहले एक दूसरे पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की जान चली गई थी।
अधिकारियों ने बताईं सुरक्षा में खामियां, कमेटियों से की अपील
भगदड़ की घटना के बाद, अधिकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा इंतजामों में कमियां देखी थीं। अब वे इन तीनों पूजा कमेटियों से सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कह रहे हैं।
बता दें, उत्तरी कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में हाल ही में हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी।