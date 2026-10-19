भगदड़ के बाद जाएगा प्रशासन, कोलकाता के 3 दुर्गा पूजा पंडालों को फायर सेफ्टी नोटिस

कोलकाता की 3 बड़ी दुर्गा पूजा कमेटियों- चेतला अग्रानी, बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन और त्रिधारा सम्मिलानी को फायर सेफ्टी के नोटिस भेजे गए हैं।

यह तब हुआ है जब अधिकारियों ने हाल ही में हुई जांच के दौरान उनकी फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं में कमियां पाइं। यह घटना एक ऐसे समय पर सामने आई है, जब कुछ ही दिन पहले एक दूसरे पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की जान चली गई थी।