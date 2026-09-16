झारखंड: मेधो नदी ने छीनी 3 मासूमों की जान, दो सगे भाई शामिल
झारखंड के गिरिडीह जिले में मंगलवार को एक दुखद हादसा हो गया, जहां मेधो नदी में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई और उनका एक दोस्त शामिल था।
ये तीनों अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त वे अचानक गहरे पानी में चले गए और नदी के तेज बहाव में फंसकर डूबने लगे।
पुलिस और गोताखोर तलाशी में जुटे, NDRF को खबर दी गई
वहां मौजूद उनके दोस्तों ने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वे तुरंत मदद के लिए गांववालों और अधिकारियों को सूचना देने भागे। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम और गोताखोरों ने लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) को भी इस बारे में जानकारी दी गई।
यह दुखद हादसा नदियों के आसपास सावधानी बरतने की अहमियत को एक बार फिर सामने लाता है। खासकर तब, जब बच्चे बड़ों की निगरानी के बिना पानी में उतरते हैं, तो और भी सतर्क रहने की जरूरत होती है।