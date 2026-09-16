झारखंड: मेधो नदी ने छीनी 3 मासूमों की जान, दो सगे भाई शामिल

वहां मौजूद उनके दोस्तों ने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वे तुरंत मदद के लिए गांववालों और अधिकारियों को सूचना देने भागे। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम और गोताखोरों ने लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) को भी इस बारे में जानकारी दी गई।

यह दुखद हादसा नदियों के आसपास सावधानी बरतने की अहमियत को एक बार फिर सामने लाता है। खासकर तब, जब बच्चे बड़ों की निगरानी के बिना पानी में उतरते हैं, तो और भी सतर्क रहने की जरूरत होती है।