लखनऊ में मिले 3 शव, हत्या या हादसा सुलझाने में जुटी पुलिस

लखनऊ में मंगलवार का दिन काफी तनावपूर्ण रहा, जब शहर के अलग-अलग हिस्सों में 3 शव मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एक शव अमवावन जंगल में एक पुलिया के नीचे बोरे में भरा मिला। पुलिस को शक है कि यह करीब 35 साल के व्यक्ति की हत्या कर डाली गई थी। दूसरा शव संत नगर के एक आम के बाग से मिला। इसकी पहचान 45 साल के सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। वहीं, तीसरे शव की पहचान अनीता सिंह के नाम से हुई है।