लखनऊ में मिले 3 शव, हत्या या हादसा सुलझाने में जुटी पुलिस
लखनऊ में मंगलवार का दिन काफी तनावपूर्ण रहा, जब शहर के अलग-अलग हिस्सों में 3 शव मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एक शव अमवावन जंगल में एक पुलिया के नीचे बोरे में भरा मिला। पुलिस को शक है कि यह करीब 35 साल के व्यक्ति की हत्या कर डाली गई थी। दूसरा शव संत नगर के एक आम के बाग से मिला। इसकी पहचान 45 साल के सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। वहीं, तीसरे शव की पहचान अनीता सिंह के नाम से हुई है।
सुभाष चंद्र के परिवार ने हत्या का शक जताया
फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही हैं और अज्ञात मृतक की पहचान करने की कोशिश में जुटी हैं। पहले तो चंद्र की मौत आत्महत्या लग रही थी, लेकिन उनके परिवार वालों को किसी साजिश का शक है। उनका मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। वहीं, उन्हें अनीता सिंह की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है।