मुंबई में मानसून का कहर, ट्रेनों के थमने से फंसे हजारो यात्री

भूस्खलन से मुंबई-पुणे और लोकल ट्रेनें रुकीं

करजत-लोनावाला सेक्शन में भूस्खलन के चलते सोमवार सुबह मुंबई-पुणे रूट की ट्रेनें बंद हो गईं। बारिश के कारण पटरियों का आधार बह गया, जिससे करजत और खोपोली के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनें भी रुक गईं। पश्चिमी लाइन पर भी वसई रोड और विरार के पास पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट देर से चल रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बहाली का काम लगातार जारी है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपडेट जरूर जांच लें।