ISRO के संभावित निजीकरण से क्यों चिंतित हैं कर्मचारी? अध्यक्ष को पत्र लिख पूछे ये सवाल

ISRO द्वारा विकसित तकनीक को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए संगठनों ने कहा कि इसके ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।

मौजूदा कर्मचारियों का यह अधिकार है कि उन्हें जानकारी दी जाए, राय ली जाए और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि नीति के बारे में विभाग खुद जानकारी दे।

लॉन्च-वाहन का डिजाइन, निर्माण, एकीकरण, परीक्षण और प्रक्षेपण संचालन मात्र 'विनिर्माण अनुबंध' नहीं हैं। ये संगठन की मूल क्षमता, संस्थागत स्मृति और रणनीतिक क्षमता हैं।