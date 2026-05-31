बद्रीनाथ हाईवे पर महाजाम: हजारों श्रद्धालु फंसे, सड़क धंसना बना मुसीबत देश May 31, 2026

अगर आप इस सप्ताहांत बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब की यात्रा की योजना बना रहे थे, तो आपको भी भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता। जोशीमठ के आसपास, बद्रीनाथ हाईवे (NH-7) पर इस समय हजारों श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारों में फंसे हुए हैं। हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग बद्रीनाथ धाम की तरफ और लगभग 10,000 लोग हेमकुंड साहिब की ओर जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर भारी दबाव बढ़ गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए, प्रशासन ने टोकन-आधारित गेट सिस्टम लागू किया है और वाहनों की एकतरफा आवाजाही शुरू कर दी है।