बद्रीनाथ हाईवे पर महाजाम: हजारों श्रद्धालु फंसे, सड़क धंसना बना मुसीबत
अगर आप इस सप्ताहांत बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब की यात्रा की योजना बना रहे थे, तो आपको भी भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता। जोशीमठ के आसपास, बद्रीनाथ हाईवे (NH-7) पर इस समय हजारों श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारों में फंसे हुए हैं। हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग बद्रीनाथ धाम की तरफ और लगभग 10,000 लोग हेमकुंड साहिब की ओर जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर भारी दबाव बढ़ गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए, प्रशासन ने टोकन-आधारित गेट सिस्टम लागू किया है और वाहनों की एकतरफा आवाजाही शुरू कर दी है।
जोशीमठ और विष्णुप्रयाग के बीच सड़क धंसी
जोशीमठ और विष्णुप्रयाग के बीच लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता यातायात को धीमा कर रहा है। दरअसल, बीते सालों में जमीन धंसने के कारण इस सड़क की हालत काफी खराब हो गई है। चमोली के SP सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि इससे पहले से ही भीड़भाड़ वाले इस हाईवे पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। नृसिंह मंदिर के पास गेट पर अपनी बारी का इंतज़ार करते समय श्रद्धालु थोड़ा आराम भी कर सकते हैं और पास के पवित्र मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं।
30 मिनट के बैच में छोड़ी जा रही हैं गाड़ियां
यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए, गाड़ियों को 30-30 मिनट के बैच में आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रा के सबसे व्यस्त समय में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी तरह से बाधित न हो।