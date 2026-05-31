केदारनाथ में जनसैलाब का कहर: रास्ते जाम, कई श्रद्धालु चोटिल
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केदारनाथ का पैदल रास्ता इस समय श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस प्रसिद्ध हिमालयी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। संकरे रास्ते पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि चलने की रफतार बहुत धीमी हो गई है और लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए कुछ श्रद्धालुओं को हल्की-फुल्की चोटें भी आई हैं। वहां से सामने आए वीडियो में भी यह साफ दिख रहा है कि यहाँ कितनी भीषण भीड़ है।
अधिकारी भीड़ से निपटने में लगे हुए
रास्ते पर घोड़ों और खच्चरों के चलने से भीड़ और भी ज्यादा हो जाती है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रास्ते में तैनात हैं। वे श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाने और उनकी मदद करने में लगे हैं। हालांकि, चार धाम यात्रा के इस मौसम में सबको आसानी से आगे बढ़ाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन सबके बावजूद, भीड़भाड़ की समस्या लगातार बनी हुई है।