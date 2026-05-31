केदारनाथ में जनसैलाब का कहर: रास्ते जाम, कई श्रद्धालु चोटिल देश May 31, 2026

केदारनाथ का पैदल रास्ता इस समय श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस प्रसिद्ध हिमालयी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। संकरे रास्ते पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि चलने की रफतार बहुत धीमी हो गई है और लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए कुछ श्रद्धालुओं को हल्की-फुल्की चोटें भी आई हैं। वहां से सामने आए वीडियो में भी यह साफ दिख रहा है कि यहाँ कितनी भीषण भीड़ है।