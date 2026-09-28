केरलम पुलिस पर अनाधिकृत फ्लेक्स बोर्ड के लिए 15,030 का जुर्माना

तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने केरल पुलिस पर 15,030 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पुलिस के हालिया खेल आयोजन के दौरान PMG और वज़ुथाकाउड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के फ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए लगाया गया है। नगर निगम की यह कार्रवाई हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें शहर में अनाधिकृत विज्ञापनों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया था।