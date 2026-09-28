केरलम पुलिस पर अनाधिकृत फ्लेक्स बोर्ड के लिए 15,030 का जुर्माना
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तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने केरल पुलिस पर 15,030 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पुलिस के हालिया खेल आयोजन के दौरान PMG और वज़ुथाकाउड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के फ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए लगाया गया है। नगर निगम की यह कार्रवाई हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें शहर में अनाधिकृत विज्ञापनों पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया था।
राज्य पुलिस ने आयोजकों को थमाया नोटिस
राज्य पुलिस प्रमुख ने इस मामले में इवेंट आयोजकों को नोटिस जारी कर दिया है। शहर में अवैध विज्ञापनों से सार्वजनिक जगहों को साफ रखने के लिए नगर निगम पहले से ही बहुत सख्त रवैया अपना रहा है। इसी साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भाजपा जैसे प्रमुख दलों को भी ऐसे ही उल्लंघन के लिए 19.7 लाख का भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ा था।