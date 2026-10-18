तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा 20 अक्टूबर को 5 घंटे के लिए होगा बंद, जानिए क्या है कारण

अगर आप 20 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम से आवागमन कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरुरी है। उस दिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक उड़ान सेवाएं बंद रहेंगी। यह फैसला श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में होने वाले अराट्टू समारोह के कारण लिया गया है। यह समारोह दशकों से शहर की पहचान और परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइन से अपनी उड़ान का समय दोबारा जरूर जांच लें।