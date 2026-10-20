रनवे पर देवताओं का अद्भुत जुलूस, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 5 घंटे नहीं उड़ेंगे विमान

हर साल अक्टूबर या नवंबर में होने वाला 10 दिनों का अलपाशी उत्सव 'अलपासी आराट्टू' के साथ खत्म होता है। यह केवल एक साधारण जुलूस नहीं है, इसमें देवताओं की मूर्तियों को बड़े ही भव्य तरीके से ले जाया जाता है। साथ में हाथी और संगीतकार भी होते हैं। परंपरा के अनुसार, पूर्व त्रावणकोर शाही परिवार के मुखिया इस जुलूस की अगुवाई करते हैं। इसकी भव्य समाप्ति शंघमुघम बीच पर एक खास स्नान के साथ होती है, जो इसे केरल की सबसे पुरानी और प्यारी परंपराओं में से एक बनाती है। इसके जरिए स्थानीय लोग और पर्यटक इस जीवंत इतिहास को करीब से देख पाते हैं।