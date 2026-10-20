रनवे पर देवताओं का अद्भुत जुलूस, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 5 घंटे नहीं उड़ेंगे विमान
अगर आप इस मंगलवार को तिरुवनंतपुरम से कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हवाई अड्डे पर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कोई कामकाज नहीं होगा। यह रोक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में होने वाले 'अलपाशी उत्सव' के 'अलपासी आराट्टू' जुलूस के कारण लगाई गई है। इस जुलूस की सबसे अनोखी बात यह है कि पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए शंघमुघम बीच जाते समय यह हवाई अड्डे के रनवे से होकर गुजरता है। अगर आपकी कोई यात्रा योजना है, तो उड़ान भरने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस जरूर पता कर लें।
अलपासी आराट्टू के साथ खत्म होता है 10 दिनों का अलपाशी उत्सव
हर साल अक्टूबर या नवंबर में होने वाला 10 दिनों का अलपाशी उत्सव 'अलपासी आराट्टू' के साथ खत्म होता है। यह केवल एक साधारण जुलूस नहीं है, इसमें देवताओं की मूर्तियों को बड़े ही भव्य तरीके से ले जाया जाता है। साथ में हाथी और संगीतकार भी होते हैं। परंपरा के अनुसार, पूर्व त्रावणकोर शाही परिवार के मुखिया इस जुलूस की अगुवाई करते हैं। इसकी भव्य समाप्ति शंघमुघम बीच पर एक खास स्नान के साथ होती है, जो इसे केरल की सबसे पुरानी और प्यारी परंपराओं में से एक बनाती है। इसके जरिए स्थानीय लोग और पर्यटक इस जीवंत इतिहास को करीब से देख पाते हैं।