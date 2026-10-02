फरीदाबाद गैंगरेप मामले से दहला दिल्ली-NCR: अब पार्कों में हर कोना होगा रोशन, सुरक्षा होगी चाक-चौबंद
हरियाणा के फरीदाबाद में 24 अगस्त को 13 साल की एक लड़की के साथ 3 युवकों ने कथित तौर पर एक सुनसान बिल्डिंग में गैंगरेप किया। खबरों के मुताबिक, उसके दोस्त पर भी हमला किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वे सभी पुलिस हिरासत में हैं और BPTP पुलिस स्टेशन में इस मामले की जांच जारी है।
दिल्ली के पार्कों की होगी सुरक्षा ऑडिट
इस घटना से दिल्ली-NCR इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले महीने ही दिल्ली के कालकाजी इलाके में 17 साल की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही एक हमला हुआ था। इसी के चलते, तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सभी पार्कों में सेफ्टी ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। इसमें रोशनी, सुरक्षा और नियमित गश्त पर खास ध्यान दिया जाएगा।
वहीं, दिल्ली पुलिस को गश्त मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बदलावों पर जोर दे रहा है।