फरीदाबाद गैंगरेप मामले से दहला दिल्ली-NCR: अब पार्कों में हर कोना होगा रोशन, सुरक्षा होगी चाक-चौबंद

इस घटना से दिल्ली-NCR इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले महीने ही दिल्ली के कालकाजी इलाके में 17 साल की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही एक हमला हुआ था। इसी के चलते, तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सभी पार्कों में सेफ्टी ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। इसमें रोशनी, सुरक्षा और नियमित गश्त पर खास ध्यान दिया जाएगा।

वहीं, दिल्ली पुलिस को गश्त मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बदलावों पर जोर दे रहा है।