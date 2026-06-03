दिल्ली हवाई अड्डे का तीसरा रनवे सितंबर तक होगा तैयार, 10 प्रतिशत बढ़ेगी उड़ान क्षमता

दिल्ली एयरपोर्ट खाली समय का इस्तेमाल अपग्रेड के लिए कर रहा

एयरपोर्ट अधिकारी इस खाली समय का फायदा उठाकर एक साथ कई सुधार कार्य कर रहे हैं। इनमें रनवे के लेआउट में बदलाव और एक अहम नेविगेशन सिस्टम को बदलना जैसे काम शामिल हैं। दरअसल, हाल ही में वेस्ट एशिया संकट के कारण उड़ानों के शेड्यूल में कटौती हुई है, जिससे आवाजाही कम है। ऐसे में अधिकारियों ने यह उचित समझा कि अभी इन सभी सुधारों को पूरा कर लिया जाए, ताकि भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो और परिचालन भी ज्यादा सुचारू रूप से चल सके।