शिलॉन्ग: हनुमान मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी, CCTV फुटेज में दिखे चोर

पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही

हालांकि चोरों ने मंदिर में लगे CCTV कैमरों को तोड़ दिया था, लेकिन आसपास की इमारतों में लगे CCTV कैमरों में उनकी हरकतें कैद हो गई हैं। पुलिस इन फुटेज को खंगालकर चोरों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है।

राहत की बात यह रही कि चोरों ने गर्भगृह में स्थापित मुख्य हनुमान मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने अब प्रशासन से मांग की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाए।