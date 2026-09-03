तमिलनाडु: पेरुंगकरनई मंदिर से बेशकीमती मरकत मुरुगन मूर्ति चोरी, शातिर चोरों ने भेदी त्रिस्तरीय सुरक्षा
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तमिलनाडु के पेरुंगकरनई गांव में बने श्री मरकत बाला दण्डायुधपाणि मुरुगन मंदिर से मंगलवार रात भगवान मुरुगन की एक बेशकीमती 2.25 फुट की मरकत मूर्ति चोरी हो गई। चोरों ने मंदिर के 3 स्तरीय सुरक्षा सिस्टम को चकमा दिया। उन्होंने अलार्म भी बंद कर दिया और CCTV कैमरों पर स्प्रे पेंट कर दिया।
इसके बाद वे उस बेशकीमती मूर्ति को लेकर फरार हो गए, जिसे साल 2008 में स्थापित किया गया था।
पुलिस कर रही है भीतरी और तस्करी के लिंक की जांच
पुलिस के मुताबिक, चोरों ने श्रद्धालु बनकर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पूरी योजना बनाई। वे गर्भगृह तक पहुंचने के लिए लोहे के 3 दरवाजों को भी पार कर गए। जांचकर्ता अब इस मामले में किसी भीतरी व्यक्ति की मदद और मूर्ति तस्करी के किसी संगठित गिरोह से जुड़े होने की संभावना तलाश रहे हैं।