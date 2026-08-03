लखनऊ में ACP के घर लगातार दूसरी चोरी, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

स्थानीय लोगों ने आसपास कुछ संदिग्धों को देखा था, जिसके बाद पुलिस की टीमें CCTV फुटेज खंगाल रही हैं। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने पुलिस को जानकारी तो दे दी थी, लेकिन रविवार शाम तक उन्होंने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। यह पहली बार नहीं है कि इस घर में चोरी हुई हो। बीते 25 मार्च को भी इसी घर को चोरों ने निशाना बनाया था और आभूषणों के साथ 50,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे। वह मामला अभी तक अनसुलझा है।