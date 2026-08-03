लखनऊ में ACP के घर लगातार दूसरी चोरी, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) रंजीत कुमार के घर में रविवार को चोरी हो गई। घटना के समय ACP रंजीत अपने काम पर थे और उनका परिवार घर पर नहीं था। चोरों ने घर में घुसकर अलमारी के लॉकर से नकदी और कीमती सामान चुरा लिए। हैरानी की बात यह है कि यह घर पुलिस आउटपोस्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
लगातार चोरी की जांच में जुटी लखनऊ पुलिस
स्थानीय लोगों ने आसपास कुछ संदिग्धों को देखा था, जिसके बाद पुलिस की टीमें CCTV फुटेज खंगाल रही हैं। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने पुलिस को जानकारी तो दे दी थी, लेकिन रविवार शाम तक उन्होंने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। यह पहली बार नहीं है कि इस घर में चोरी हुई हो। बीते 25 मार्च को भी इसी घर को चोरों ने निशाना बनाया था और आभूषणों के साथ 50,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे। वह मामला अभी तक अनसुलझा है।