केरलम में गर्मी के बीच शाम को बिजली कटौती का खतरा, KSEB ने चेताया

तापमान सामान्य से ऊपर होने के कारण बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है। KSEB ने बताया है कि पीक आवर में बिजली की मांग पिछले सालों के मुकाबले 500 से 800 मेगावाट तक ज्यादा हो गई है। पूरे देश में बिजली की कमी और केंद्रीय स्टेशनों से कम सप्लाई की वजह से पर्याप्त बिजली मिल नहीं पा रही है।

अगर हालात ऐसे ही रहे तो शाम 6 बजे से आधी रात के बीच राज्य में आंशिक बिजली कटौती लागू करनी पड़ सकती है। इस समय सीमा में बिजली पर आंशिक प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाएगा।