डिजिटल दुनिया में शान दिखाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर के घर लाखों का सोना-नकदी साफ

पुलिस विनोद कुमार के घर और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाल रहा है ताकि चोरों की गतिविधियों का पता चल सके। इसके साथ ही वे यूट्यूबर के सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रहे हैं।

पुलिस को शक है कि कीमती सामान की जानकारी साझा करने से चोरों को चोरी के लिए उकसाया गया हो सकता है। पुलिस को उम्मीद है कि ये डिजिटल सुराग उन्हें यह समझने में मदद करेंगे कि यह पूरा अपराध कैसे हुआ।