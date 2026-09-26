डिजिटल दुनिया में शान दिखाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर के घर लाखों का सोना-नकदी साफ
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कन्याकुमारी में एक यूट्यूबर को सोशल मीडिया पर अपने सोने और नकदी का प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। उसके घर में चोरी हो गई। यह वारदात नागरकोइल के पास VIP गार्डन स्थित विनोद कुमार के घर पर हुई।
चोर रात में पिछले दरवाजे से घर में घुसे और 944 ग्राम सोना और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी का पता चलते ही राजक्कमंगलम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
यूट्यूबर के सोशल मीडिया पोस्ट खंगाल रही पुलिस
पुलिस विनोद कुमार के घर और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाल रहा है ताकि चोरों की गतिविधियों का पता चल सके। इसके साथ ही वे यूट्यूबर के सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रहे हैं।
पुलिस को शक है कि कीमती सामान की जानकारी साझा करने से चोरों को चोरी के लिए उकसाया गया हो सकता है। पुलिस को उम्मीद है कि ये डिजिटल सुराग उन्हें यह समझने में मदद करेंगे कि यह पूरा अपराध कैसे हुआ।