झारखंड में रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, सुबह हो गई शादी
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झारखंड के गढ़वा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक नौजवान प्रेमी जोड़े की शादी तब तय हो गई, जब लड़का रात में अपनी प्रेमिका से मिलने गया और पकड़ा गया। इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर विवाद बनाने के बजाय दोनों परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर बातचीत की। उन्होंने दोनों को एक साथ रखने की उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी शादी कराने का निर्णय लिया।
शादी के रीति-रिवाज और विदाई का वीडियो वायरल
शादी के मौके पर वरमाला बदलने जैसे पारंपरिक रीति-रिवाजों को निभाया गया। इसमें गांव के सभी लोग और दूर-दराज के रिश्तेदार भी खुशी-खुशी शामिल हुए। इस शादी समारोह के कुछ वीडियो, जिनमें दुल्हन की भावुक विदाई के पल भी थे, स्थानीय स्तर पर तेजी से वायरल हो गए हैं। इस घटना ने समाज में यह चर्चा छेड़ दी है कि कैसे समझदारी और सहयोग से मुश्किल परिस्थितियों से निपटा जा सकता है।