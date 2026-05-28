झारखंड में रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, सुबह हो गई शादी

शादी के रीति-रिवाज और विदाई का वीडियो वायरल

शादी के मौके पर वरमाला बदलने जैसे पारंपरिक रीति-रिवाजों को निभाया गया। इसमें गांव के सभी लोग और दूर-दराज के रिश्तेदार भी खुशी-खुशी शामिल हुए। इस शादी समारोह के कुछ वीडियो, जिनमें दुल्हन की भावुक विदाई के पल भी थे, स्थानीय स्तर पर तेजी से वायरल हो गए हैं। इस घटना ने समाज में यह चर्चा छेड़ दी है कि कैसे समझदारी और सहयोग से मुश्किल परिस्थितियों से निपटा जा सकता है।