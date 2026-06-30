दिल्ली की मतदाता सूची से कट जाएगा नाम, 29 जुलाई तक कर लें ये जरूरी काम देश Jun 30, 2026

दिल्ली में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने का काम चल रहा है। शहर के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,000 से ज्यादा अधिकारी घर-घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आप अपना नाम मतदाता सूची में बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको 2 छोटे फॉर्म भरने होंगे। इन फॉर्मों को 29 जुलाई तक भरा जा सकता है। आप चाहें तो जब अधिकारी आपके घर आएं, तब उन्हें भरकर दे सकते हैं या ऑनलाइन भरना आसान लगे, तो वैसे भी भर सकते हैं। इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी और 7 अक्टूबर तक इसकी अंतिम सूची तैयार हो जाएगी।