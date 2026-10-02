मुख्यमंत्री विजय से गले मिलने के लिए महिला ने थाम दी जंतर-मंतर की रफ्तार, सड़क पर लेटी

शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर के पास एक महिला ने ट्रैफिक रोक दिया। वह अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थी, उसकी जिद थी कि जब तक उसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से गले मिलने का मौका नहीं मिलेगा, वह वहां से नहीं हटेगी।

इस पूरे वाकये का एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर सैयद कमर अली ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस उससे वहां से हटने के लिए बार-बार कह रही है, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही है।