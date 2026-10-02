मुख्यमंत्री विजय से गले मिलने के लिए महिला ने थाम दी जंतर-मंतर की रफ्तार, सड़क पर लेटी
शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर के पास एक महिला ने ट्रैफिक रोक दिया। वह अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थी, उसकी जिद थी कि जब तक उसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से गले मिलने का मौका नहीं मिलेगा, वह वहां से नहीं हटेगी।
इस पूरे वाकये का एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर सैयद कमर अली ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस उससे वहां से हटने के लिए बार-बार कह रही है, लेकिन वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही है।
विजय से नहीं मिल सकी महिला
यह घटना ऑनलाइन खूब वायरल हुई और इसने सबका ध्यान खींचा। कई लोगों ने उसकी इस अजीबोगरीब मांग का मजाक उड़ाया, तो वहीं कुछ लोग इस बात पर हैरान थे कि वह चेन्नई जाकर मुख्यमंत्री विजय से मिलने की कोशिश क्यों नहीं कर लेती।
पुलिस जब स्थिति संभालने की कोशिश कर रही थी, तो महिला लगातार जोर देकर कह रही थी, "मुझे मत छुओ, यह मेरा अधिकार है।" आखिरकार, पुलिस अधिकारी उसे वहां से हटाने में नाकाम रहे और मुख्यमंत्री विजय से उसकी मुलाकात भी नहीं हो सकी।