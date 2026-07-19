दिल्ली में मानसून की जोरदार वापसी आज से, पहाड़ों के लिए भी चेतावनी जारी
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रविवार से दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। इससे दिन ठंडे होंगे और चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी। वायु गुणवत्ता में भी सुधार दिखेगा। लंबे समय से परेशान करने वाली उमस और नमी से लोगों को आखिरकार राहत मिलने वाली है।
उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 200 मिलीमीटर तक बारिश के आसार
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
अगर इस हफ्ते आपका बाहर जाने या यात्रा करने का कोई प्रोग्राम है, तो मौसम के अपडेट्स पर जरूर नजर रखें। पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ या भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।