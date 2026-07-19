दिल्ली में मानसून की जोरदार वापसी आज से, पहाड़ों के लिए भी चेतावनी जारी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

अगर इस हफ्ते आपका बाहर जाने या यात्रा करने का कोई प्रोग्राम है, तो मौसम के अपडेट्स पर जरूर नजर रखें। पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ या भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।