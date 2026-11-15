संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है शुरू

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में हो सकता है शुरू, परिसीमन विधेयक पर रहेगी निगाहें

लेखन भारत शर्मा 06:55 pm Nov 15, 202606:55 pm

क्या है खबर?

संसद के शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। PTI के अनुसार, इस सत्र में देश की राजनीति और चुनावी ढांचे से जुड़ा एक बेहद ऐतिहासिक विधेयक पेश होने जा रहा है। इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से न केवल लोकसभा की सदस्य संख्या 850 तक बढ़ेगी, बल्कि 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।